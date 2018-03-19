Mitsubishi насмерть сбил мужчину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 марта

ДТП произошло в 19:40 на ул. Монастырка, 13. Согласно информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение. Его личность в настоящее время не установлена, на вид 35−40 лет.