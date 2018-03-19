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12:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородка подозревается в покушении на убийство 41-летнего любовника

По данным регионального СУ СК РФ, трагедия произошла 15 марта 2018 года в Нижнем Новгороде в квартире дома по ул. Чкалова.

Женщина услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее знакомая. Увидев, что сожитель пристает к подруге, хозяйка нанесла мужчине удар ножом в живот. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. 41-летняя гражданка, подозреваемая в совершении преступления, взята под стражу.

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