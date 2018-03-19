Нижегородка подозревается в покушении на убийство 41-летнего любовника

Женщина услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее знакомая. Увидев, что сожитель пристает к подруге, хозяйка нанесла мужчине удар ножом в живот. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.