Нижегородка подозревается в покушении на убийство 41-летнего любовника
По данным регионального СУ СК РФ, трагедия произошла 15 марта 2018 года в Нижнем Новгороде в квартире дома по ул. Чкалова.
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По данным регионального СУ СК РФ, трагедия произошла 15 марта 2018 года в Нижнем Новгороде в квартире дома по ул. Чкалова.
Женщина услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее знакомая. Увидев, что сожитель пристает к подруге, хозяйка нанесла мужчине удар ножом в живот. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.
Возбуждено уголовное дело. 41-летняя гражданка, подозреваемая в совершении преступления, взята под стражу.
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