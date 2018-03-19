Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
12«Мы будто в тюрьме»
12:18 (мск), источник: VN.ru

Бесхозное ПТУ загорелось в Новосибирске

Загорелось заброшенное здание ПТУ в поселке Северный в Новосибирске. Причиной пожара, возможно, стали подростки — они могли бросить окурки в мусор.

Тревожные сообщения появились на паблике «АСТ-54»: горит заброшенное здание ПТУ- 58. Бригада СПСЧ по Новосибирской области оперативно выехала на место происшествия и устранила очаг возгорания.

— Пока ничего точно сказать не можем, — ответили в СПСЧ по НСО. — Предположительно, загорелся мусор в здании.

ПТУ № 58 находится на улице Сухановская, 6. Здание состоит из трех корпусов.

— Это помещение давно пора либо отремонтировать, либо снести, — комментируют ситуацию подписчики. — Давно уже заброшенное. А что подросткам надо? Залезть и посмотреть, что там. Многим нужно найти место, где выпить. Не удивительно, что именно это здание загорелось.

Здание ПТУ-58 заброшено уже около пяти лет. Как удалось выяснить, состояние объекта близко к аварийному: на этажах есть слой воды в четыре-пять сантиметров. И хотя на территории училища дежурит охрана из одного-двух человек, здание облюбовали и любящие «подымить» подростки.

Добавим, в заброшенных зданиях любят бывать вандалы или подростки, неосторожные с огнем при курении. Так, старинное здание, построенное в 19 веке, пострадало от пожара в Куйбышеве. Здание с богатой историей, бывшее в разные периоды своей жизни казармой и военным лазаретом, стало прибежищем бомжей. Возможно, их жизнедеятельность и стала причиной пожара.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пистолет в руках подростка возмутил новосибирцев
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь