Бесхозное ПТУ загорелось в Новосибирске

Тревожные сообщения появились на паблике «АСТ-54»: горит заброшенное здание ПТУ- 58. Бригада СПСЧ по Новосибирской области оперативно выехала на место происшествия и устранила очаг возгорания.

— Пока ничего точно сказать не можем, — ответили в СПСЧ по НСО. — Предположительно, загорелся мусор в здании.

ПТУ № 58 находится на улице Сухановская, 6. Здание состоит из трех корпусов.

— Это помещение давно пора либо отремонтировать, либо снести, — комментируют ситуацию подписчики. — Давно уже заброшенное. А что подросткам надо? Залезть и посмотреть, что там. Многим нужно найти место, где выпить. Не удивительно, что именно это здание загорелось.

Здание ПТУ-58 заброшено уже около пяти лет. Как удалось выяснить, состояние объекта близко к аварийному: на этажах есть слой воды в четыре-пять сантиметров. И хотя на территории училища дежурит охрана из одного-двух человек, здание облюбовали и любящие «подымить» подростки.