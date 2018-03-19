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12:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу ноутбуков из школы раскрыли в Ростове-на-Дону

Кражу ноутбуков из школы раскрыли полицейские в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 22-летний ростовчанин.

Как выяснили полицейские, подозреваемый проник в один из учебных кабинетов школы, повредив раму металлопластикового окна, похитил три ноутбука и скрылся.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Два похищенных ноутбука изъяты и возвращены школе.

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