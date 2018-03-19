Кражу ноутбуков из школы раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 22-летний ростовчанин.

Как выяснили полицейские, подозреваемый проник в один из учебных кабинетов школы, повредив раму металлопластикового окна, похитил три ноутбука и скрылся.