Тревога в центре Ростова-на-Дону: перекресток оцепили из-за возможности взрыва
На месте работают пожарные и правоохранители.
На месте работают пожарные и правоохранители.
Утром 19 марта в социальной сети появилось сообщение о том, что в центре Ростова силовики перекрыли участок дороги на пересечении улицы Пушкинской и Ворошиловского проспекта. Якобы около 11 часов там был обнаружен бесхозный пакет с подозрением на замаскированное взрывное устройство. Судя по фото с места происшествия, туда приехали пожарные и сотрудники скорой помощи.
Пока неизвестно, несет ли предмет
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