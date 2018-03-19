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12:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Тревога в центре Ростова-на-Дону: перекресток оцепили из-за возможности взрыва

На месте работают пожарные и правоохранители.

Утром 19 марта в социальной сети появилось сообщение о том, что в центре Ростова силовики перекрыли участок дороги на пересечении улицы Пушкинской и Ворошиловского проспекта. Якобы около 11 часов там был обнаружен бесхозный пакет с подозрением на замаскированное взрывное устройство. Судя по фото с места происшествия, туда приехали пожарные и сотрудники скорой помощи.

Пока неизвестно, несет ли предмет какую-либо угрозу или нет. В пресс-службе донской полиции «Комсомолке» сообщили, что информация еще уточняется.

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