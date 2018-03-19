Из-за сильной метели 17 марта на воронежском водохранилище заблудились рыбаки
Спасатели вывели их на звук сирены.
Спасатели вывели их на звук сирены.
17 марта на Воронеж обрушилась такая метель, которой не было всю зиму. Сотрудники МЧС регулярно предупреждают горожан о плохой погоде, но, похоже, не все обращают внимание на такие такие предупреждения. Вечером в субботу, около половины шестого, на экстренный номер поступил звонок от рыбака, который сообщил, что он с товарищами ловил рыбу в районе Песчановки, а теперь
Как сообщили в
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