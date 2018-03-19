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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за сильной метели 17 марта на воронежском водохранилище заблудились рыбаки

Спасатели вывели их на звук сирены.

17 марта на Воронеж обрушилась такая метель, которой не было всю зиму. Сотрудники МЧС регулярно предупреждают горожан о плохой погоде, но, похоже, не все обращают внимание на такие такие предупреждения. Вечером в субботу, около половины шестого, на экстренный номер поступил звонок от рыбака, который сообщил, что он с товарищами ловил рыбу в районе Песчановки, а теперь из-за сильной метели не понимает, в какую сторону двигаться, и не может выйти на берег.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по ГО и ЧС, на помощь пришли рыболовам пришли спасатели на аэроглиссере «Шаг». Группе заблудившихся сказали двигаться на звук сирены, а затем проводили на берег. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Спасатели напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации вы всегда можете воспользоваться номером «112».

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