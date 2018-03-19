Из-за сильной метели 17 марта на воронежском водохранилище заблудились рыбаки

17 марта на Воронеж обрушилась такая метель, которой не было всю зиму. Сотрудники МЧС регулярно предупреждают горожан о плохой погоде, но, похоже, не все обращают внимание на такие такие предупреждения. Вечером в субботу, около половины шестого, на экстренный номер поступил звонок от рыбака, который сообщил, что он с товарищами ловил рыбу в районе Песчановки, а теперь из-за сильной метели не понимает, в какую сторону двигаться, и не может выйти на берег.