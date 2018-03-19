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12:51 (мск), источник: Publika.md

Четверым членам преступной группировки вынесли приговор по делу о торговле людьми

Четверых мужчин приговорили в столице по делу о торговле людьми. По данным следствия, осуждённые являлись членами преступной группировки, которая вербовала девушек для занятия проституцией в Испании.

Источник: Publika.md

Возглавлял банду гражданин Румынии. Сутенёры обещали пострадавшим работу заграницей, а затем отбирали у них паспорта и заставляли оказывать сексуальные услуги. Выбирали девушек из малообеспеченых семей.

Пока полиция установила только восьмерых пострадавших. Лидер группировки получил 18 лет тюрьмы, трое членов банды — по пять лет.

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