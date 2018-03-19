Четверым членам преступной группировки вынесли приговор по делу о торговле людьми
Четверых мужчин приговорили в столице по делу о торговле людьми. По данным следствия, осуждённые являлись членами преступной группировки, которая вербовала девушек для занятия проституцией в Испании.
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