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15:09 (мск), источник: Клопс.ru

МЧС: из-за пала травы под Багратионовском чуть не вспыхнула автозаправка

Под Багратионовском из-за загоревшейся сухой травы чуть не произошёл пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в воскресенье, 18 марта. Из-за пала травы на автозаправочной станции чуть не произошёл пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, им удалось потушить пламя. Всего за минувшие сутки пожарным поступило 75 сообщений о поджогах травы в регионе.

В ведомстве напомнили, что поджигать траву запрещено. Из-за палов гибнут живущие в полях птицы и животные, уничтожается плодородный слой почвы, огонь может угрожать жилым зданиям и людям. За поджигание предусмотрена административная и уголовная ответственность перед законом. Иногда о поджигателях сообщают в полицию очевидцы.

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