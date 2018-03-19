МЧС: из-за пала травы под Багратионовском чуть не вспыхнула автозаправка

Инцидент произошёл в воскресенье, 18 марта. Из-за пала травы на автозаправочной станции чуть не произошёл пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, им удалось потушить пламя. Всего за минувшие сутки пожарным поступило 75 сообщений о поджогах травы в регионе.

В ведомстве напомнили, что поджигать траву запрещено. Из-за палов гибнут живущие в полях птицы и животные, уничтожается плодородный слой почвы, огонь может угрожать жилым зданиям и людям. За поджигание предусмотрена административная и уголовная ответственность перед законом. Иногда о поджигателях сообщают в полицию очевидцы.