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13:15 (мск), источник: Новый Калининград

В торговом центре Советска обрушилась стена, погиб мужчина

В Советске при обрушении стены торгового центра погиб мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

По предварительным данным 17 марта трое рабочих одной из строительных фирм вели работы по перепланировке павильона на втором этаже одного из торговых центров в Советске. Во время разбора одной из стен произошло частичное обрушение конструкции. Стена придавила одного из рабочих, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, изъята необходимая техническая документация и документация, регламентирующая трудовые отношения погибшего с работодателем, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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