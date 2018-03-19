В торговом центре Советска обрушилась стена, погиб мужчина

По предварительным данным 17 марта трое рабочих одной из строительных фирм вели работы по перепланировке павильона на втором этаже одного из торговых центров в Советске. Во время разбора одной из стен произошло частичное обрушение конструкции. Стена придавила одного из рабочих, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.