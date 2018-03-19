В торговом центре Советска обрушилась стена, погиб мужчина

По предварительным данным 17 марта трое рабочих одной из строительных фирм вели работы по перепланировке павильона на втором этаже одного из торговых центров в Советске. Во время разбора одной из стен произошло частичное обрушение конструкции. Стена придавила одного из рабочих, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, изъята необходимая техническая документация и документация, регламентирующая трудовые отношения погибшего с работодателем, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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