Метель и гололед парализовали движение в четырех областях

Источник: Newtimes.kz

Читайте также Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики

В Акмолинской области 19 марта с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий ― метель, ограничение видимости, ветер 15−25 метров в секунду ― закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (856−997 км, Атбасар-граница СКО) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области из-за метели закрыли участок трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108−232 км, п. Аулиеколь-п. Октябрьский-граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

В Атырауской области с 13:00 в связи с гололедом введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Атырау-Индер» (5−185 км, г. Атырау-с. Индербор) для всех видов автотранспорта.