Метель и гололед парализовали движение в четырех областях
В четырех областях закрыли и ограничили движение на автотрассах, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».
В четырех областях закрыли и ограничили движение на автотрассах, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».
В Акмолинской области 19 марта с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий ― метель, ограничение видимости, ветер 15−25 метров в секунду ― закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (856−997 км,
В Костанайской области
В Атырауской области с 13:00 в связи с гололедом введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Атырау-Индер» (5−185 км, г.
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области с 13:15 в связи с ухудшением погодных условий ― метель, ограниченная видимость ― закрыто движение на участке автодороги областного значения «Койбагор-Карасу-Севастопольское» (0−62 км, п.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.