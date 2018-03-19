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12:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Метель и гололед парализовали движение в четырех областях

В четырех областях закрыли и ограничили движение на автотрассах, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».

Источник: Newtimes.kz
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В Акмолинской области 19 марта с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий ― метель, ограничение видимости, ветер 15−25 метров в секунду ― закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (856−997 км, Атбасар-граница СКО) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области из-за метели закрыли участок трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108−232 км, п. Аулиеколь-п. Октябрьский-граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

В Атырауской области с 13:00 в связи с гололедом введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Атырау-Индер» (5−185 км, г. Атырау-с. Индербор) для всех видов автотранспорта.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области с 13:15 в связи с ухудшением погодных условий ― метель, ограниченная видимость ― закрыто движение на участке автодороги областного значения «Койбагор-Карасу-Севастопольское» (0−62 км, п. Карасу-с. Койбагор) для всех видов автотранспорта.

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