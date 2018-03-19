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12:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Краснокамске осудили мужчину, который украл деньги у матери

Женщина обратилась в полицию по поводу кражи из квартиры, вором оказался её сын.

Житель Краснокамска украл деньги из квартиры матери. Когда его поймали, большую часть суммы он уже успел потратить.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в декабре прошлого года в отдел полиции обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что её квартиры неизвестный похитил деньги — 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний сын потерпевшей. На момент задержания он уже успел потратить большую часть денег. Оставшуюся сумму у вора изъяли и вернули матери.

Мужчину признали виновным и осудили на 2 года 2 месяца колонии строгого режима.

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