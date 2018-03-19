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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области осудили 8 капитанов судов и механика

Они крали топливо.

В Омской области судили преступную группу, состоявшую из восьми капитанов речных судов и одного механика-шкипера. Все они сотрудники ОАО «Иртышское пароходство». Их признали виновными по статье «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Суд установил, с июня по август 2016 года в отчетности выписывались ложные сведения о расходе дизельного топлива выданного дизельного топлива несамоходным судам на «Бункербазе-53». Цифры сильно завышались. В рехультате акционерному обществу, где они работали, причинен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

— Похищенное топливо реализовывалось заинтересованным лицам, а денежные средства распределялись между участниками организованной группы. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы условно с испытательным сроком. Ранее в 2017 году Омским районным судом Омской области осуждены организатор и двое участников организованной группы, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.

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