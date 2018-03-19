В Омской области осудили 8 капитанов судов и механика

В Омской области судили преступную группу, состоявшую из восьми капитанов речных судов и одного механика-шкипера. Все они сотрудники ОАО «Иртышское пароходство». Их признали виновными по статье «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Суд установил, с июня по август 2016 года в отчетности выписывались ложные сведения о расходе дизельного топлива выданного дизельного топлива несамоходным судам на «Бункербазе-53». Цифры сильно завышались. В рехультате акционерному обществу, где они работали, причинен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.