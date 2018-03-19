Дело о ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре не будут рассматривать в особом порядке

Защита Коваленко выступила с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, так как молодой человек признал в полном объеме вину во всех инкриминируемых ему деяниях. Однако семья покойной Юлии Пресбышевской оказалась против. После удаления в совещательную комнату судья Герман Лоншаков постановил рассматривать дело в общем порядке.

В ходе первого заседания была допрошена мать погибшей 20-летней девушки. Она пояснила, что семья планирует подавать гражданский иск о возмещении материального вреда.

Представители второй стороны потерпевших (родственники погибшего 27-летнего Пономаренко и выжившего 20-летнего Субботина) в зал судебного заседания не явились в связи с ухудшением состояния здоровья пострадавшего водителя ВАЗ-2114.

По делу будут допрошены 19 свидетелей. Вердикт будет вынесен по итогам судебного следствия. Следующее заседание назначено на 4 апреля в 15:00.

Напомним, что в ходе расследования была собрана доказательная база, дающая право полагать, что в момент столкновения Range Rover с ВАЗ-2114, иномаркой управлял обвиняемый. Внедорожник принадлежит семье Георгия Ермолова, судьи Прикубанского районного суда г. Краснодара. Его отец Николай также проходит по делу потерпевшим. Сумма ущерба, причиненного в результате ДТП оценена в 2 млн рублей.

В ходе первого заседания, на котором приступили к рассмотрению материалов дела по существу, гособвинитель огласил, что кроме движения на запрещающий сигнал светофора на перекресте ул. Тургенева и Гагарина, скорость Range Rover составляла 93 км/ч.