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14:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

Два пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в Ростове-на-Дону 19 марта.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел около 11.30 на улице Мира в Первомайском районе города.

Автобус Hyundai County, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в здание.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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