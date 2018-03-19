Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону
Два пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в
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Два пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел около 11.30 на улице Мира в Первомайском районе города.
Автобус Hyundai County, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в здание.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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