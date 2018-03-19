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13:16 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Водитель сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 17 марта в 20.30 напротив дома № 17 по ул. Ак. Губкина.

Неустановленный водитель сбил на нерегулированном пешеходном переходе 18-летнюю девушку, а затем уехал с места ДТП.

В результате происшествия пострадавшая получила ушибы ног и рук.

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