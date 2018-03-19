В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
Водитель сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает
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Водитель сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает
Авария произошла 17 марта в 20.30 напротив дома № 17 по ул. Ак. Губкина.
Неустановленный водитель сбил на нерегулированном пешеходном переходе 18-летнюю девушку, а затем уехал с места ДТП.
В результате происшествия пострадавшая получила ушибы ног и рук.
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