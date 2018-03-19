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12:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге пьяная пенсионерка пообещала устроить массовое убийство

Пожилая женщина позвонила по номеру 112.

Источник: Агентство «Москва»

В Санкт-Петербурге пьяная пенсионерка пообещала устроить массовое убийство.

Пожилая женщина позвонила спасателям по номеру 112, но не для того, чтобы попросить о помощи. Она пообещала «всех взорвать». В результате 61-летнюю женщину задержали в её квартире на улице Смолячкова. Теперь она может стать фигуранткой уголовного дела. Пенсионерка была в состоянии алкогольного опьянения.

При этом правоохранители не проводили эвакуацию здания.

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