В Санкт-Петербурге пьяная пенсионерка пообещала устроить массовое убийство.

Пожилая женщина позвонила спасателям по номеру 112, но не для того, чтобы попросить о помощи. Она пообещала «всех взорвать». В результате 61-летнюю женщину задержали в её квартире на улице Смолячкова. Теперь она может стать фигуранткой уголовного дела. Пенсионерка была в состоянии алкогольного опьянения.