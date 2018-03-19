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13:18 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В уфимском аэропорту скончался пассажир

В уфимском аэропорту скончался пассажир. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажиру рейса «Уфа-Когалым» стало плохо. Медики аэропорта помогали ему до приезда скорой помощи, тем не менее спасти его не удалось. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа.

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