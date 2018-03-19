В уфимском аэропорту скончался пассажир
В уфимском аэропорту скончался пассажир. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на
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В уфимском аэропорту скончался пассажир. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на
Пассажиру рейса «Уфа-Когалым» стало плохо. Медики аэропорта помогали ему до приезда скорой помощи, тем не менее спасти его не удалось. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа.
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