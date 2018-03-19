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13:13 (мск), источник: АиФ Уфа

Жителей Башкирии задержали при продаже самодельных пистолетов

Мужчины купили сигнальные пистолеты и переделали в боевые.

Жители Стерлитамака, 42 и 53 лет, предстанут перед судом за попытку продать самодельные пистолеты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, продавец в магазине охотничьих товаров и мастер по их ремонту, решили изготовить и продать огнестрельное оружие. Для этого они купили два сигнальных пистолета и переделали их в боевые. Злоумышленники также укоротили охотничьи патроны до размера подходящего для стрельбы из пистолета.

При попытке продать их знакомому за 100 тысяч рублей мужчин задержали. Оружие изъято.

Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.

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