Жителей Башкирии задержали при продаже самодельных пистолетов
Мужчины купили сигнальные пистолеты и переделали в боевые.
Мужчины купили сигнальные пистолеты и переделали в боевые.
Жители Стерлитамака, 42 и 53 лет, предстанут перед судом за попытку продать самодельные пистолеты. Об этом сообщает
По версии следствия, продавец в магазине охотничьих товаров и мастер по их ремонту, решили изготовить и продать огнестрельное оружие. Для этого они купили два сигнальных пистолета и переделали их в боевые. Злоумышленники также укоротили охотничьи патроны до размера подходящего для стрельбы из пистолета.
При попытке продать их знакомому за 100 тысяч рублей мужчин задержали. Оружие изъято.
Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.
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