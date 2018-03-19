В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми

Как сообщили 19 марта в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером 15-го числа у дома по Рыбацкому проспекту, 39, за административное правонарушение была задержана 28-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств. Уже в отделе полиции выяснилось, что иностранку разыскивают правоохранительные органы родной страны.