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13:13 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми

Уроженку Средней Азии, находящуюся в федеральном розыске у себя на родине, задержали в Петербурге. Женщину подозревают в торговле людьми.

Источник: Reuters

Как сообщили 19 марта в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером 15-го числа у дома по Рыбацкому проспекту, 39, за административное правонарушение была задержана 28-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств. Уже в отделе полиции выяснилось, что иностранку разыскивают правоохранительные органы родной страны.

«Женщина подозревается в торговле людьми», — отметили в главке.

Петербургские стражи порядка уже сообщили о задержании своим коллегам из ближнего зарубежья.

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