В Крыму столкнулись две легковушки, водитель одной погиб
Daewoo Matiz выехал на встречную полосу.
Daewoo Matiz выехал на встречную полосу.
В ночь на 19 марта в районе поселка Зуя Белогорского района произошла смертельная авария: Daewoo Matiz врезался в Shevrolet Lanos, водитель малолитражки погиб.
Как рассказали
— Он «вилял» по всей дороге… Я думаю, что еще 2−4 машины, которые от него увернулись плюс трактор — здесь найдутся. Я не шучу. [Скорость была] более 90−100 [километров в час] — мы это наблюдали… — рассказала в соцсетях очевидец Ольга. — Он не спал: входил в повороты, тормозил… Но это было очень все на езду не похоже.
Как сообщалось, в этот же день под Симферополем дотла сгорел автомобиль.
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