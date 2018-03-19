В Крыму столкнулись две легковушки, водитель одной погиб

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла в 2.55. Водитель Daewoo Matiz двигался со стороны Феодосии в сторону Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Shevrolet Lanos. Водитель Daewoo Matiz погиб, а люди, находившиеся в Shevrolet, получили травмы.

— Он «вилял» по всей дороге… Я думаю, что еще 2−4 машины, которые от него увернулись плюс трактор — здесь найдутся. Я не шучу. [Скорость была] более 90−100 [километров в час] — мы это наблюдали… — рассказала в соцсетях очевидец Ольга. — Он не спал: входил в повороты, тормозил… Но это было очень все на езду не похоже.