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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму столкнулись две легковушки, водитель одной погиб

Daewoo Matiz выехал на встречную полосу.

В ночь на 19 марта в районе поселка Зуя Белогорского района произошла смертельная авария: Daewoo Matiz врезался в Shevrolet Lanos, водитель малолитражки погиб.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла в 2.55. Водитель Daewoo Matiz двигался со стороны Феодосии в сторону Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Shevrolet Lanos. Водитель Daewoo Matiz погиб, а люди, находившиеся в Shevrolet, получили травмы.

— Он «вилял» по всей дороге… Я думаю, что еще 2−4 машины, которые от него увернулись плюс трактор — здесь найдутся. Я не шучу. [Скорость была] более 90−100 [километров в час] — мы это наблюдали… — рассказала в соцсетях очевидец Ольга. — Он не спал: входил в повороты, тормозил… Но это было очень все на езду не похоже.

Как сообщалось, в этот же день под Симферополем дотла сгорел автомобиль.

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