Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем
19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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