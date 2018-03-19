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13:40 (мск), источник: БЕЛТА

Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Источник: БЕЛТА
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Противоправные действия выявили сотрудники УВД Брестского облисполкома. Житель Брестского района 1984 года рождения работал главным налоговым инспектором инспекции МНС. По данным следствия, в конце января текущего года он уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью.

Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.

Управлением Следственного комитета по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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