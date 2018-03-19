Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем

Источник: БЕЛТА

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Противоправные действия выявили сотрудники УВД Брестского облисполкома. Житель Брестского района 1984 года рождения работал главным налоговым инспектором инспекции МНС. По данным следствия, в конце января текущего года он уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью.

Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.