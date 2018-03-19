Сайты об изготовлении взрывных устройств заблокировали на Кубани

По данному факту прокуратура района направила в суд заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время доступ к данным интернет-сайтам заблокирован. Надзорная деятельность в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.