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17:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сайты об изготовлении взрывных устройств заблокировали на Кубани

Прокуратура Темрюкского района выявила два сайта с информацией о способах незаконного изготовления взрывоопасных веществ и взрывных устройств в домашних условиях.

По данному факту прокуратура района направила в суд заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время доступ к данным интернет-сайтам заблокирован. Надзорная деятельность в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобного рода информации, в целях защиты прав и законных интересов граждан, их жизни и здоровья, а также защиты интересов общества и государства.

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