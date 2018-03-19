Сайты об изготовлении взрывных устройств заблокировали на Кубани
Прокуратура Темрюкского района выявила два сайта с информацией о способах незаконного изготовления взрывоопасных веществ и взрывных устройств в домашних условиях.
Прокуратура Темрюкского района выявила два сайта с информацией о способах незаконного изготовления взрывоопасных веществ и взрывных устройств в домашних условиях.
По данному факту прокуратура района направила в суд заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время доступ к данным
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобного рода информации, в целях защиты прав и законных интересов граждан, их жизни и здоровья, а также защиты интересов общества и государства.
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