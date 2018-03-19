Петербуржцы задолжали по алиментам более трех миллиардов рублей

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На конец 2017 года общий долг по алиментам в Санкт-Петербурге составил более трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные службы судебных приставов.

В подразделениях Управления ФССП по Санкт-Петербургу с января по декабрь 2017 года находилось 29 тысяч 468 производств по взысканию алиментов на общую сумму свыше 4,5 миллиардов рублей.

Из них окончено фактическим исполнением, то есть долг был выплачен полностью, всего 794 производств на сумму 318 миллионов 667 тысяч рублей. Частично удалось взыскать алименты еще на 341 миллион 667 тысяч рублей. Всего с должников по алиментам было взыскано более 660 миллионов рублей.

Для сравнения: общая сумма, взысканная судебными приставами Петербурга за прошлый год со всех должников — 30 миллиардов рублей. Показатель производств, оконченных фактическим исполнением, составил 50,6%.

В тоже время, как отмечают в самом УФССП, в 2017 году наметилось общее сокращение количества исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу несовершеннолетних детей, находящихся на исполнении. Так, на 6% сократился остаток неоконченных исполнительных производств по алиментным обязательствам.

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова высказала тревогу в связи с тем, что за последние два года участились обращения, связанные с чрезмерностью исполнительных действий со стороны судебных приставов.

Например, петербуржцы жалуются на обращение взысканий на детские пособия и другие социальные выплаты, которые иногда являются единственным доходом семьи.

Хотя приставы не обязаны уточнять происхождение денежных средств на счету должника, многие граждане просто не знают о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство, поскольку не были уведомлены об этом надлежащим образом.