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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа загорелся расселенный дом

Пожар бушевал утром на улице Революции 1905 года.

Утро понедельника напугало дымом жителей улицы Революции 1905 года. Облако окутало целый микрорайон. На вызов очевидцев ЧП прибыли пожарные. Оказалось, что источником задымления стал пожар в одной из расселенных одноэтажек. Огонь охватил одну из комнат постройки площадью 12 квадратных метров.

На месте пожара работали два отделения в составе 18 человек. В течение получаса огонь был потушен. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям. Не исключено, что это поджог или неосторожное обращение с огнем обитателей расселенного дома.

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