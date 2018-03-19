В центре Воронежа загорелся расселенный дом

Утро понедельника напугало дымом жителей улицы Революции 1905 года. Облако окутало целый микрорайон. На вызов очевидцев ЧП прибыли пожарные. Оказалось, что источником задымления стал пожар в одной из расселенных одноэтажек. Огонь охватил одну из комнат постройки площадью 12 квадратных метров.

На месте пожара работали два отделения в составе 18 человек. В течение получаса огонь был потушен. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям. Не исключено, что это поджог или неосторожное обращение с огнем обитателей расселенного дома.