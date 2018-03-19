Уровень воды на Припяти растет на 4 сантиметра в сутки

«Максимальные уровни воды весеннего половодья на большинстве рек будут близкими к средним многолетним значениям, а на реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения», — пояснили специалисты.
Рост уровней воды растет с разной интенсивностью, в зависимости от конкретной реки он составляет от 1 до 17 сантиметра в сутки. На Припяти у деревни Черничи уровень воды превышает опасную высокую отметку на 16 сантиметров — здесь происходит рост уровня воды с интенсивностью 4 сантиметра в сутки.
Ожидаемое похолодание воздуха несколько смягчит развитие весенних процессов на реках. До конца марта гидрологическая обстановка опасности представлять не будет. Но развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и выпавших осадков, отметили в Гидрометцентре.
Белгидрометом ежедневно проводятся наблюдения за гидрологическим режимом водных объектов Беларуси. Процесс вскрытия рек распространяется по территории Беларуси с юга, юго-запада на север, северо-восток и происходит с конца марта до начала апреля. Вскрытие рек бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти в этом году наступило несколько раньше обычных сроков. Вскрытие рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа ожидается в конце марта — начале апреля, сейчас там ледостав, выходить на лед опасно.
Видеофакт: паводком затопило дорогу в Петриковском районе.
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