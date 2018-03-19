Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Стало известно об обнаружении 1,5 млн ложных избирателей
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
13:41 (мск), источник: Sputnik.by

Уровень воды на Припяти растет на 4 сантиметра в сутки

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Разливы рек в этом году по планам метеорологов будут больше, чем в предыдущие четыре года, сообщили в Гидрометцентре Беларуси. Это объясняется значительным количеством осадков зимой и осенью.

Источник: Sputnik.by

«Максимальные уровни воды весеннего половодья на большинстве рек будут близкими к средним многолетним значениям, а на реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения», — пояснили специалисты.

Читайте также
Понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно развели для пропуска ледяной шуги

Рост уровней воды растет с разной интенсивностью, в зависимости от конкретной реки он составляет от 1 до 17 сантиметра в сутки. На Припяти у деревни Черничи уровень воды превышает опасную высокую отметку на 16 сантиметров — здесь происходит рост уровня воды с интенсивностью 4 сантиметра в сутки.

Ожидаемое похолодание воздуха несколько смягчит развитие весенних процессов на реках. До конца марта гидрологическая обстановка опасности представлять не будет. Но развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и выпавших осадков, отметили в Гидрометцентре.

Белгидрометом ежедневно проводятся наблюдения за гидрологическим режимом водных объектов Беларуси. Процесс вскрытия рек распространяется по территории Беларуси с юга, юго-запада на север, северо-восток и происходит с конца марта до начала апреля. Вскрытие рек бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти в этом году наступило несколько раньше обычных сроков. Вскрытие рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа ожидается в конце марта — начале апреля, сейчас там ледостав, выходить на лед опасно.

Видеофакт: паводком затопило дорогу в Петриковском районе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Обвиняемому начфизу из Печей вызвали скорую в зал суда
Огонь Паралимпийских игр 2018 погасили в ритуальном танце
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Посылка «на ферму в конце длинной дороги» нашла получателя
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь