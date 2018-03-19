Прокурор смягчил обвинение двум фигурантам дела о коррупции в БелАВМ, Фонде соцзащиты и Нацбанке

Источник: БЕЛТА

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Речь идет о бывших сотрудниках Нацбанка Екатерине Павловской и Анатолии Морозе. Ранее они обвинялись по ч.2 ст. 430 УК в совместном получении дорогостоящего телефона в качестве взятки. На сегодняшнем заседании действия Екатерины Павловской были переквалифицированы на ч.1 ст. 430. Теперь она обвиняется в получении взятки в виде телефона.

Что касается Анатолия Мороза, то его действия теперь квалифицируются как организатора получения бывшей коллегой взятки по ч.1 ст. 430 и ст. 16. Кроме того, ему смягчено обвинение по ч.2 ст. 424.

Рассмотрение дела продолжится 27 марта. На данный момент на скамье подсудимых находится восемь человек.

В декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило, занимавшая на тот момент должность управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты. Незаконное денежное вознаграждение в $20 тыс. ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

Тогда же были задержаны заместитель генерального директора БелАВМ Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Как сообщал КГБ, работники СЗАО «БелАВМ» и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали «нужное» техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе.