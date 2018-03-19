Незаконно построенную автомойку снесут на улице Костычева в Иркутске
Предприниматель получил разрешение только на ведение садоводства на этом участке земли.
Предприниматель получил разрешение только на ведение садоводства на этом участке земли.
В Иркутске на улице Костычева снесут автомойку, которая построена нелегально. В ноябре прошлого года выяснилось, что владельцу участка земли выдавалось только одно разрешение — на ведение садоводства. Но он организовал там бизнес, надеясь, что за это не придется отвечать.
— В суде допросили соседа мужчины, и он подтвердил, что хозяин участка построил двухэтажное здание, которое используется как мойка для автомобилей, — рассказывают в
Доказательств собрали достаточно — кассовые чеки клиентов об оплате услуг автомойки, фотографии из соцсетей с рекламой, скриншоты карт, где указана организация.
Суд обязал владельца автомойки снести здание в течение 15 дней за свой счет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.