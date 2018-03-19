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17:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Незаконно построенную автомойку снесут на улице Костычева в Иркутске

Предприниматель получил разрешение только на ведение садоводства на этом участке земли.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Костычева снесут автомойку, которая построена нелегально. В ноябре прошлого года выяснилось, что владельцу участка земли выдавалось только одно разрешение — на ведение садоводства. Но он организовал там бизнес, надеясь, что за это не придется отвечать.

— В суде допросили соседа мужчины, и он подтвердил, что хозяин участка построил двухэтажное здание, которое используется как мойка для автомобилей, — рассказывают в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. — А на втором этаже помещение похоже на кафе — стоят кресла и столики. На фасаде здания указан номер телефона.

Доказательств собрали достаточно — кассовые чеки клиентов об оплате услуг автомойки, фотографии из соцсетей с рекламой, скриншоты карт, где указана организация.

Суд обязал владельца автомойки снести здание в течение 15 дней за свой счет.

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