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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист «Цирка Запашного»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов-на-Дону, сообщает в понедельник пресс-служба цирка.

Источник: РИА Новости

«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона», — говорится в сообщении в группе «Цирка Мстислава Запашного» во «ВКонтакте».

Воздушный гимнаст упал с высоты пяти-шести метров, получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. Артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.

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