В Ростове-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист «Цирка Запашного»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в
«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Ночью перед транспортировкой из Элисты в
Воздушный гимнаст упал с высоты
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.