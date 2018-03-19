В Ростове-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист «Цирка Запашного»

«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона», — говорится в сообщении в группе «Цирка Мстислава Запашного» во «ВКонтакте».

Воздушный гимнаст упал с высоты пяти-шести метров, получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. Артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.