Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017-го строителя обнаружили в Свислочи
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Свислочь.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Свислочь.
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017 года строителя достали водолазы из Свислочи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Свислочь. «Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти мужчины. Его тело было обнаружено в реке Свислочь днем 17 марта напротив дома № 2 по ул. Коммунистической. Погибшего извлекли из реки водолазы ОСВОД. На место происшествия выбывала
При осмотре из куртки был изъят мобильный телефон —
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