Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017-го строителя обнаружили в Свислочи

Источник: БЕЛТА

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017 года строителя достали водолазы из Свислочи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Свислочь. «Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти мужчины. Его тело было обнаружено в реке Свислочь днем 17 марта напротив дома № 2 по ул. Коммунистической. Погибшего извлекли из реки водолазы ОСВОД. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов», — проинформировала Марина Дранькова.