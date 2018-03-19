Лжериелтор из Казани украла у клиентов 4,8 млн рублей

По данным следователей, в течение нескольких лет женщина продавала клиентам земельные участки в Гильдеево и Куюках по привлекательной цене. Низкую стоимость она объясняла связями в районной администрации. Лжериелтор получала плату, но не выполняла свои обязательства.

В результате 13 человек лишились в общей сложности 4,8 млн рублей. Все они обратились в полицию с заявлением.

В итоге в отношении 42-летней жительницы Казани возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину она целиком признала, возместив ущерб на сумму 980 тысяч рублей.