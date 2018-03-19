Неман подтопил 36 дворов в Минской области
В результате весеннего паводка, несмотря на морозы, Неман подтопил 36 дворов в Столбцовском районе Минской области.
В результате весеннего паводка, несмотря на морозы, Неман подтопил 36 дворов в Столбцовском районе Минской области.
Согласно данным Минского областного управления МЧС, в результате проведенного мониторинга выяснилось, что паводковыми водами Немана были подтоплены 27 подворий в населенном пункте Новый Свержень и 9 подворий в Столбцах.
Сотрудники МЧС посещают все подтопленные участки, население оповещают о складывающейся обстановке. В настоящее время эвакуация местных жителей не требуется, их жизнедеятельность нарушена не была.
В случае необходимости население будет размещено в специальных местах временного размещения. Ситуация отслеживается специалистами.
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