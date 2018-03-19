Неман подтопил 36 дворов в Минской области

Источник: Ежедневник.by

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Согласно данным Минского областного управления МЧС, в результате проведенного мониторинга выяснилось, что паводковыми водами Немана были подтоплены 27 подворий в населенном пункте Новый Свержень и 9 подворий в Столбцах.

Сотрудники МЧС посещают все подтопленные участки, население оповещают о складывающейся обстановке. В настоящее время эвакуация местных жителей не требуется, их жизнедеятельность нарушена не была.