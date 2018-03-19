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15:26 (мск), источник: Publika.md

Из тюрьмы Бранешт сбежал заключенный

Полиция разыскивает заключённого, сбежавшего из тюрьмы Бранешт.

Источник: Publika.md

Случилось это два дня назад. Сбежал он с сообщником, которого уже задержали. Обоих осудили за кражу.

По данным Департамента пенитенциарных учреждений, в тюрьмах страны отбывают наказание свыше семи с половиной тысяч заключённых.

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