Из тюрьмы Бранешт сбежал заключенный
Полиция разыскивает заключённого, сбежавшего из тюрьмы Бранешт.
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Полиция разыскивает заключённого, сбежавшего из тюрьмы Бранешт.
Случилось это два дня назад. Сбежал он с сообщником, которого уже задержали. Обоих осудили за кражу.
По данным Департамента пенитенциарных учреждений, в тюрьмах страны отбывают наказание свыше семи с половиной тысяч заключённых.
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