Житель Новороссийска ограбил офис микрозаймов в Краснодаре

Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. В полицию краевой столицы обратилась 28-летняя сотрудница одной финансовой организации. Она сообщила, что в офис компании ворвался мужчина и, угрожая кухонным ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала грабителю 30 тысяч рублей.



Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Новороссийска. Мужчину задержали по месту проживания. В отделе полиции он признался, что приезжал в краевую столицу в гости к приятелю. Потратив все имеющиеся деньги, он решился на ограбление. Похищенную сумму гражданин так же потратил на свои нужды и уехал домой. Известно, что ранее он уже привлекался в уголовной ответственности за кражи имущества.