Из-за вспышки АЧС региональные власти ввели карантин в Нестеровском районе

Ограничительные меры действуют на территории охотничьего угодья «Пугачёво». В инфицированной зоне запрещён убой всех видов животных, а также реализация мяса и кормов. Территория хозяйства закрыта для посещения. Ликвидировать очаги заражения планируют ко 2 апреля.
Вспышку АЧС сотрудники ветслужбы Калининградской области зафиксировали 13 марта. Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства Польши планирует построить забор на всём протяжении границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. По мнению поляков, ограждение должно остановить миграцию диких кабанов, которые переносят вирус африканской чумы свиней.
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