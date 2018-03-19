Из-за вспышки АЧС региональные власти ввели карантин в Нестеровском районе

Ограничительные меры действуют на территории охотничьего угодья «Пугачёво». В инфицированной зоне запрещён убой всех видов животных, а также реализация мяса и кормов. Территория хозяйства закрыта для посещения. Ликвидировать очаги заражения планируют ко 2 апреля.