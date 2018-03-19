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16:21 (мск), источник: Клопс.ru

Из-за вспышки АЧС региональные власти ввели карантин в Нестеровском районе

Правительство Калининградской области ввело карантин на территории Нестеровского района, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней. Такое сообщение размещено на официальном портале правовой информации.

Источник: Клопс.ru

Ограничительные меры действуют на территории охотничьего угодья «Пугачёво». В инфицированной зоне запрещён убой всех видов животных, а также реализация мяса и кормов. Территория хозяйства закрыта для посещения. Ликвидировать очаги заражения планируют ко 2 апреля.

Вспышку АЧС сотрудники ветслужбы Калининградской области зафиксировали 13 марта. Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства Польши планирует построить забор на всём протяжении границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. По мнению поляков, ограждение должно остановить миграцию диких кабанов, которые переносят вирус африканской чумы свиней.

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