В Костанае отец убитой школьницы находится в больнице под конвоем
Состояние мужчины стабильное.
Состояние мужчины стабильное.
Отец убитой в Костанае девятиклассницы переведён из реанимации в палату, однако там он находится под постоянным присмотром не только врачей, но и полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на главного врача областной больницы Юрия Моисеева.
Мужчина, по словам главного врача областной больницы, поступил в тяжелом состоянии ночью 17 марта с ножевым ранением в брюшную полость и грудную клетку.
«Прооперировали, состояние стабильное. Сейчас он переведен из реанимации в палату и находится под присмотром полицейских», — сообщил Ю. Моисеев.
Напомним, 17 марта стало известно о том, что убита 15-летняя ученица Костанайской средней школы № 11.
Данный факт подтвердила руководитель областного управления образования Батима Даумова.
«Девочка действительно убита, сотрудников отдела образования никуда не допускают, идёт следствие. Завтра все прояснится. Отец девочки в тяжелом состоянии, в реанимации», — сообщила Б. Даумова.
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