Грузовик с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Новосибирске

Сразу шесть транспортных средств стали участниками аварии на улице Добролюбова в Новосибирске в понедельник, 19 марта. Все они ехали со стороны улицы Кирова в сторону улицы Большевистской.

— Honda Fit и Toyota Lite Ace стояли в левом ряду, в правом ряду стояли Toyota Sprinter, Toyota Ractis и маршрутка № 14. У грузовика Hyundai отказали тормоза и он врезался в ГАЗель, а после началась цепная реакция, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».

В результате аварии вначале пятого часа дня образовался большой дорожный затор. К счастью, в ДТП никто не пострадал.