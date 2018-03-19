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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Новосибирске

Цепная реакция привела к столкновению шести автомобилей.

Сразу шесть транспортных средств стали участниками аварии на улице Добролюбова в Новосибирске в понедельник, 19 марта. Все они ехали со стороны улицы Кирова в сторону улицы Большевистской.

— Honda Fit и Toyota Lite Ace стояли в левом ряду, в правом ряду стояли Toyota Sprinter, Toyota Ractis и маршрутка № 14. У грузовика Hyundai отказали тормоза и он врезался в ГАЗель, а после началась цепная реакция, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».

В результате аварии вначале пятого часа дня образовался большой дорожный затор. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Незадолго до этого еще одна авария с участием ГАЗели, правда в этот раз грузовой, а не пассажирской, случилась у ТРЦ «Сибирский Молл». Водитель попытался заехать на место, где стояла Toyota Ipsum и серьезно повредил багажник автомобиля.

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