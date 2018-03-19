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14:39 (мск), источник: Новости Перми

Житель Березников осужден за убийство бездомной собаки

Без причины мужчина нанес животному тяжкие повреждения, которые привели к смерти.

Как сообщает краевая прокуратура, прикамца осудили по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».

Мировой судья судебного участка № 5 Березниковского судебного района приговорил убийцу собаки к наказанию в виде исправительных работ на срок восемь месяцев, с удержанием в доход государства 5% заработной платы осужденного.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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