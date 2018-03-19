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15:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: два человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Два человека погибли в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 19 марта.

По информации СМИ, возле поселка Глубокий произошло столкновение двух грузовиков, в которые врезались три легковых автомобиля.

В результате аварии погибли водители двух машин. Известно о нескольких пострадавших.

Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели.

Их работу осложняют неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер и дождь.

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