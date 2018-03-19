СМИ: два человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области
Два человека погибли в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 19 марта.
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Два человека погибли в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 19 марта.
По информации СМИ, возле поселка Глубокий произошло столкновение двух грузовиков, в которые врезались три легковых автомобиля.
В результате аварии погибли водители двух машин. Известно о нескольких пострадавших.
Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели.
Их работу осложняют неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер и дождь.
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