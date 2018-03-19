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15:38 (мск), источник: Sputnik.by

Дрон с белорусскими сигаретами перехватили литовские таможенники

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси, сообщает Служба охраны госграниц страны.

Источник: Sputnik.by

Дрон был зафиксирован системой видеонаблюдения пограничников в деревне Науяседже (Шальчининкский район). После перехвата беспилотника выяснилось, что к нему прикреплено 100 пачек сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

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Как сообщили в Службе охраны границ, адресат, который должен был получить груз, обнаружить не удалось.

Напомним, что для доставки контарабандной продукции (в основном сигарет) «кулибины» с различной степенью изобретательности используют технические новинки. В частности, с территории Беларуси в соседние страны неоднократно отправлялись по реке грузы на льдинах или досках с GPS-трекером, а в этом месяце уже было зафиксировано использование с этой целью дронов. Кроме того, большие объемы сигарет неоднократно обнаруживались таможней в автомобильном транспорте и поездах.

Как ранее отмечали в Национальной ассоциации производителей табака Литвы, доля белорусской табачной продукции составляет 85% нелегального рынка страны.

Крупный склад контрабандных сигарет из Беларуси нашли в Мариямполе.

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