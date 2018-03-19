Дрон с белорусскими сигаретами перехватили литовские таможенники
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси, сообщает Служба охраны госграниц страны.
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси, сообщает Служба охраны госграниц страны.
Дрон был зафиксирован системой видеонаблюдения пограничников в деревне Науяседже (Шальчининкский район). После перехвата беспилотника выяснилось, что к нему прикреплено 100 пачек сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.
Как сообщили в Службе охраны границ, адресат, который должен был получить груз, обнаружить не удалось.
Напомним, что для доставки контарабандной продукции (в основном сигарет) «кулибины» с различной степенью изобретательности используют технические новинки. В частности, с территории Беларуси в соседние страны неоднократно отправлялись по реке грузы на льдинах или досках с
Как ранее отмечали в Национальной ассоциации производителей табака Литвы, доля белорусской табачной продукции составляет 85% нелегального рынка страны.
Крупный склад контрабандных сигарет из Беларуси нашли в Мариямполе.
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