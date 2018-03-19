Дрон с белорусскими сигаретами перехватили литовские таможенники

Дрон был зафиксирован системой видеонаблюдения пограничников в деревне Науяседже (Шальчининкский район). После перехвата беспилотника выяснилось, что к нему прикреплено 100 пачек сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

Напомним, что для доставки контарабандной продукции (в основном сигарет) «кулибины» с различной степенью изобретательности используют технические новинки. В частности, с территории Беларуси в соседние страны неоднократно отправлялись по реке грузы на льдинах или досках с GPS-трекером, а в этом месяце уже было зафиксировано использование с этой целью дронов. Кроме того, большие объемы сигарет неоднократно обнаруживались таможней в автомобильном транспорте и поездах.