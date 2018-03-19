Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено

Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК» (АО «Михеевский ГОК»). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и «Норникеля») в 2013 году. Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн. Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.