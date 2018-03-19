Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено
ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение Михеевского
ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение Михеевского
Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК» (АО «Михеевский ГОК»). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.
«В 05:44 (мск) на ПС 220 кВ “Михеевский ГОК” включен выключатель ВЛ 220 кВ “Обогатительная — Михеевский ГОК”, подано напряжение… Электроснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.
На момент нарушения температура воздуха в области составляла 13 градусов ниже нуля.
Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской
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