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15:24 (мск), источник: ТАСС

Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Челябинской области, частично прерванное из-за нарушения, восстановлено. Об этом в понедельник сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ «Обогатительная — Михеевский ГОК» (АО «Михеевский ГОК»). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.

«В 05:44 (мск) на ПС 220 кВ “Михеевский ГОК” включен выключатель ВЛ 220 кВ “Обогатительная — Михеевский ГОК”, подано напряжение… Электроснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

На момент нарушения температура воздуха в области составляла 13 градусов ниже нуля.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и «Норникеля») в 2013 году. Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн. Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.

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