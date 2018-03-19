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15:01 (мск), источник: УралПолит.ру

21-летний сибиряк убил соседа из-за громкой музыки

ОМСК, 19 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов Омской области задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти приятеля.

Инцидент с летальным исходом произошел 12 марта в селе Кайлы Усть-Ишимского района.

«По версии следствия, накануне в ходе застолья 41-летний сельчанин включил музыку, его 21-летний гость попросил сделать тише, так как громкая музыка мешает разговаривать, но хозяин дома отказался. Тогда подозреваемый ударил мужчину кулаком в лоб, а утром компания обнаружила, что мужчина скончался. По данным судмедэксперта он умер от черепно-мозговой травмы», — рассказали в региональном управлении СКР.

В настоящее время буйный гость задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

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