21-летний сибиряк убил соседа из-за громкой музыки

«По версии следствия, накануне в ходе застолья 41-летний сельчанин включил музыку, его 21-летний гость попросил сделать тише, так как громкая музыка мешает разговаривать, но хозяин дома отказался. Тогда подозреваемый ударил мужчину кулаком в лоб, а утром компания обнаружила, что мужчина скончался. По данным судмедэксперта он умер от черепно-мозговой травмы», — рассказали в региональном управлении СКР.