21-летний сибиряк убил соседа из-за громкой музыки
ОМСК, 19 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов Омской области задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти приятеля.
ОМСК, 19 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов Омской области задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти приятеля.
Инцидент с летальным исходом произошел 12 марта в селе Кайлы
«По версии следствия, накануне в ходе застолья 41-летний сельчанин включил музыку, его 21-летний гость попросил сделать тише, так как громкая музыка мешает разговаривать, но хозяин дома отказался. Тогда подозреваемый ударил мужчину кулаком в лоб, а утром компания обнаружила, что мужчина скончался. По данным судмедэксперта он умер от
В настоящее время буйный гость задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.
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