Асфальт провалился под пятитонным грузовиком в Бердске
Фура везла продукты в один из детских садиков города.
Фура везла продукты в один из детских садиков города.
ЧП на дороге произошло в Бердске на улице Первомайской в понедельник, 19 марта. Пятитонный грузовик провалился под асфальт.
Как сообщается в автомобильном паблике «АвтоБердск», грузовик только въехал в город, двигался вдоль по разбитой дороге на улице Первомайской и у поста ГИБДД ушел под землю задними колесами у знака «Объезд».
— Я из Искитима, вез продукты в детский садик. Вызвал сотрудников ГИБДД, сказали, ждите. Теперь кран надо заказывать, чтобы вытащить машину. Да ещё неизвестно, что там под землёй повреждено, — рассказал водитель грузовика.
Такие происшествия не часто, но происходят в Новосибирской области. К примеру, в июле провалился асфальт на улице
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