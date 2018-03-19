Асфальт провалился под пятитонным грузовиком в Бердске

ЧП на дороге произошло в Бердске на улице Первомайской в понедельник, 19 марта. Пятитонный грузовик провалился под асфальт.

Как сообщается в автомобильном паблике «АвтоБердск», грузовик только въехал в город, двигался вдоль по разбитой дороге на улице Первомайской и у поста ГИБДД ушел под землю задними колесами у знака «Объезд».

— Я из Искитима, вез продукты в детский садик. Вызвал сотрудников ГИБДД, сказали, ждите. Теперь кран надо заказывать, чтобы вытащить машину. Да ещё неизвестно, что там под землёй повреждено, — рассказал водитель грузовика.