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15:06 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске суд не отпустил бывшего следователя СКР Козлова под залог

Бывшему старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александру Козлову, обвиняемому в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере, продлен срок содержания под стражей до 23-го апреля 2018-го года.

Постановление об удовлетворении ходатайства следователя Центральный районный суд Челябинска вынес в понедельник, 16-го марта.

«Следователь обратился с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на один месяц двое суток, обосновывая продление невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей, особой сложностью расследования уголовного дела и отсутствием оснований для изменения ему меры пресечения», — сообщила помощник председателя Центрального районного суда Оксана Корчагина.

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В судебном заседании прокурор и следователь ходатайство поддержали.

Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили изменить меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества, — в виде домашнего ареста либо залога.

«Суд при изучении материалов ходатайства установил, что обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном затягивании органами следствия предварительного расследования по данному делу, не имеется», — подчеркнула Оксана Корчагина.

Суд пришел к выводу, что Александр Козлов в случае изменения либо отмены ранее избранной меры пресечения может скрыться от следствия и суда во избежание возможного наказания, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Также, отказываясь изменить Козлову меру пресечения, суд принял во внимание, что он официально не трудоустроен, то есть не имеет стабильного легального источника дохода, не женат, несовершеннолетних детей не имеет, по месту регистрации не проживает.

Суд согласился с доводами органов предварительного следствия об особой сложности уголовного дела, что обосновано объемом уголовного дела, состоящего из семи томов, количеством следственных действий и судебных экспертиз, требующих значительных временных затрат, допросами свидетелей, иных следственных и процессуальных действий, а также особой сложностью расследования подобных преступлений.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, в период с апреля по июль 2017-го года у подозреваемого возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог в связи с тем, что был задержан.

Известно, что следователь Александр Козлов вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка (по предварительной информации, в четыре миллиона рублей) предназначалась Козлову за положительное решение вопроса в пользу обвиняемого. Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко.

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