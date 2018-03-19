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15:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамвай протаранил иномарку в Ленинском районе Челябинска

На место выезжали сотрудники МЧС.

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла на перекрёстке в Ленинском районе Челябинска, информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.

ДТП в районе пересечения улиц Дзержинского и Машиностроителей зафиксировали около 13 часов 19 марта. По предварительной информации, люди не пострадали, однако легковая иномарка оказалась сильно повреждена.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 4 человека и 1 единица техники», — отметили в ведомстве.

Фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети. Челябинцы заметили, что это уже не первая авария с участием трамвая за последние несколько дней, подобные происшествия случались и на этом же участке. Один из участников обсуждения в шутку посоветовал переименовать улицу в «машиноразрушителей».

Напомним, на днях трамвай в Челябинске протаранил другую иномарку, пытавшуюся повернуть через пути, а ранее в Ленинском районе в вагон врезался мотоциклист.

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