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15:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пьяный осужденный ударил ножом помощника начальника колонии в Башкирии и был избит сотрудниками

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении осужденного, отбывающего наказание в колонии ИК-4 в Башкирии, в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний».

Как считает следствие, 14 марта 2017 года осужденный, будучи нетрезв, ударил ножом в живот сотрудника колонии. После этого осужденного задержали в подсобном помещении, не имея на то законных оснований, и избили его. Потерпевший отказался от дачи показаний, но несмотря на это, следователям удалось установить причастных лиц и предъявить им обвинение.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

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