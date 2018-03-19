Пьяный осужденный ударил ножом помощника начальника колонии в Башкирии и был избит сотрудниками

Как считает следствие, 14 марта 2017 года осужденный, будучи нетрезв, ударил ножом в живот сотрудника колонии. После этого осужденного задержали в подсобном помещении, не имея на то законных оснований, и избили его. Потерпевший отказался от дачи показаний, но несмотря на это, следователям удалось установить причастных лиц и предъявить им обвинение.