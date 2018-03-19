Пьяный осужденный ударил ножом помощника начальника колонии в Башкирии и был избит сотрудниками
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении осужденного, отбывающего наказание в колонии ИК-4 в Башкирии, в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний».
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