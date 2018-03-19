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15:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми после столкновения машина вылетела на тротуар

ДТП произошло в районе парка имени Горького.

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения. Авария произошла около полудня 19 марта в центре Перми.

Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, по Комсомольскому проспекту двигался автомобиль Toyota. В районе дома № 46 машина столкнулась с автомобилем Chevrolet. В результате Chevrolet вынесло на тротуар в районе парка имени Горького недалеко от остановки общественного транспорта. При этом автомобиль снёс знак «остановка».

Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). А также — п. 8.4 ПДД, который гласит, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

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