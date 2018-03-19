В Перми после столкновения машина вылетела на тротуар

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения. Авария произошла около полудня 19 марта в центре Перми.

Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, по Комсомольскому проспекту двигался автомобиль Toyota. В районе дома № 46 машина столкнулась с автомобилем Chevrolet. В результате Chevrolet вынесло на тротуар в районе парка имени Горького недалеко от остановки общественного транспорта. При этом автомобиль снёс знак «остановка».