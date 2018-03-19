В Воронеже нашли тело мужчины, замерзшего насмерть

На улице Подольской в микрорайоне Никольское в воскресенье, 18 марта, обнаружили тело мужчины. На место выехали правоохранители. Личность мужчины установили, им оказался 51-летний воронежец. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Однако тело необходимо отправить на экспертизу, чтобы установить причину смерти наверняка. В полиции по факту произошедшего пока проводят доследственную проверку.