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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашли тело мужчины, замерзшего насмерть

Его личность уже установили.

На улице Подольской в микрорайоне Никольское в воскресенье, 18 марта, обнаружили тело мужчины. На место выехали правоохранители. Личность мужчины установили, им оказался 51-летний воронежец. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Однако тело необходимо отправить на экспертизу, чтобы установить причину смерти наверняка. В полиции по факту произошедшего пока проводят доследственную проверку.

Пока не известно, как так получилось, что человек замерз на улице в черте города.

Накануне спасатели делали не одно предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

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