Водитель рейсового автобуса госпитализирован с инсультом после ДТП в Нижнем Новгороде
«ЛиАЗ» протаранил иномарку в Автозаводском районе.
«ЛиАЗ» протаранил иномарку в Автозаводском районе.
Водитель рейсового автобуса госпитализирован с инсультом после ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
ДТП произошло в половине седьмого вечера 16 марта на улице Комсомольской в Автозаводском районе. Мужчина 1960 г. р. (водительский стаж 35 лет), управляя автобусом «ЛиАЗ», следовавшим по маршрут № 11, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.
Отмечается, что водитель автобуса госпитализирован с диагнозом «инсульт».
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