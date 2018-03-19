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15:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Водитель рейсового автобуса госпитализирован с инсультом после ДТП в Нижнем Новгороде

«ЛиАЗ» протаранил иномарку в Автозаводском районе.

Водитель рейсового автобуса госпитализирован с инсультом после ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине седьмого вечера 16 марта на улице Комсомольской в Автозаводском районе. Мужчина 1960 г. р. (водительский стаж 35 лет), управляя автобусом «ЛиАЗ», следовавшим по маршрут № 11, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Отмечается, что водитель автобуса госпитализирован с диагнозом «инсульт».

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