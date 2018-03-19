В Усть-Куте пенсионерку убило упавшим с крыши снегом
Большинство крыш в городе не очищены от снега.
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Большинство крыш в городе не очищены от снега.
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Очисткой крыш в этом микрорайоне должна заниматься управляющая компания «Траст», которая обслуживает данный микрорайон, но коммунальщики вовремя снег с крыш не убрали. Портал отмечает, что большинство крыш в городе не очищены от снега.
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