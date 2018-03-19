В Усть-Куте пенсионерку убило упавшим с крыши снегом

В Усть-Куте 19 марта 2018 года в микрорайоне «Новая РЭБ» около 18:30 с крыши дома, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 5 «А» съехала глыба мокрого снега со льдом. Она обрушилась на голову пожилой женщине. Та от полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи, сообщает ИА «Наш Север».