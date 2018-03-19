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17:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усть-Куте пенсионерку убило упавшим с крыши снегом

Большинство крыш в городе не очищены от снега.

В Усть-Куте 19 марта 2018 года в микрорайоне «Новая РЭБ» около 18:30 с крыши дома, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 5 «А» съехала глыба мокрого снега со льдом. Она обрушилась на голову пожилой женщине. Та от полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи, сообщает ИА «Наш Север».

Очисткой крыш в этом микрорайоне должна заниматься управляющая компания «Траст», которая обслуживает данный микрорайон, но коммунальщики вовремя снег с крыш не убрали. Портал отмечает, что большинство крыш в городе не очищены от снега.

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