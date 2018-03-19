В Москве поймали разбойника из Волгограда, которого искали 19 лет
Рано или поздно, а наказание настигает виновного — это истина. Вот, еще одно ее подтверждение — волгоградца, который скрывался от полиции почти двадцать лет, нашли и задержали.
Рано или поздно, а наказание настигает виновного — это истина. Вот, еще одно ее подтверждение — волгоградца, который скрывался от полиции почти двадцать лет, нашли и задержали.
Сейчас этому мужчине уже 53 года. При этом в розыске он находится с прошлого века, — точнее с 1999 года. Волгоградец был осужден по статье 146 УК РСФСР «Разбой», а именно за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с проникновением в жилище.
Задержали волгоградца сотрудники уголовного розыска УВД по
— О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина был доставлен в СИЗО города Москвы, — уточняют «КП-Волгоград» в
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