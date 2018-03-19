В Москве поймали разбойника из Волгограда, которого искали 19 лет

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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

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Рано или поздно, а наказание настигает виновного — это истина. Вот, еще одно ее подтверждение — волгоградца, который скрывался от полиции почти двадцать лет, нашли и задержали.

Сейчас этому мужчине уже 53 года. При этом в розыске он находится с прошлого века, — точнее с 1999 года. Волгоградец был осужден по статье 146 УК РСФСР «Разбой», а именно за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с проникновением в жилище.

Задержали волгоградца сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному округу. Поймали в Москве на улице Молдагуловой. Сейчас уроженцу Волгограда уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина был доставлен в СИЗО города Москвы, — уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе УВД по ЮВАО.

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