В Москве поймали разбойника из Волгограда, которого искали 19 лет

Сейчас этому мужчине уже 53 года. При этом в розыске он находится с прошлого века, — точнее с 1999 года. Волгоградец был осужден по статье 146 УК РСФСР «Разбой», а именно за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с проникновением в жилище.